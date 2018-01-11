الجزائر تنقذ حليفتها كوبا بالنفط

الجزائر(صدى):

قال مسؤول بشركة سوناطراك الجزائرية للطاقة المملوكة للدولة أمس الأربعاء إن الجزائر أرسلت 2.1 مليون برميل من النفط الخام إلى كوبا العام الماضي وستشحن نفس الكمية في 2018، لمساعدة كوبا على تعويض نقص في الإمدادات من حليفتها فنزويلا.

وقال عمر معاليو نائب رئيس سوناطراك للتجارة والتسويق لرويترز “سلمنا في 2017 ثلاث شحنات كل منها 700 ألف برميل بإجمالي 2.1 مليون برميل إلى كوبا. ” سنفعل نفس الشيء هذا العام، وأول شحنة حجمها 700 ألف برميل على وشك التسليم “.

والخام الصحراوي الخفيف هو خام التصدير الرئيسي للجزائر. واحتفظت كوبا والجزائر بعلاقات وثيقة في السنوات القليلة الماضية.

وتستورد كوبا سنويا منتجات نفطية بنحو 200-300 مليون دولار من الجزائر، من بينها بعض المشتريات من النافتا.