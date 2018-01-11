مفتي يحرم أكل الجمبري: ” قريب من الحشرات “

لندن(صدى):

أفتى أحد أبرز علماء الدين الإسلامي في الهند بعدم إجازة تناول الجمبري، معتبره من فصيلة الحشرات.

وذكرت صحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية، أن محمد عظيم الدين، رئيس مفتي المدرسة الدينية في جاميا نيزاميا بالهند قال: “إن الجمبري من المفصليات وهو قريب من الحشرات، ولا يجوز تناوله “.

ورغم أن الجمبري من أكثر المأكولات البحرية شعبية في الهند ، إلا أنه أكد على فتواه بأن تناول الجمبري حرام ومحظور.