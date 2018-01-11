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مفتي يحرم أكل الجمبري: ” قريب من الحشرات “

مفتي يحرم أكل الجمبري: ” قريب من الحشرات “
لندن(صدى):

أفتى أحد أبرز علماء الدين الإسلامي في الهند بعدم إجازة تناول الجمبري، معتبره من فصيلة الحشرات.

وذكرت صحيفة ” ديلي ميل ”  البريطانية، أن محمد عظيم الدين، رئيس مفتي المدرسة الدينية في جاميا نيزاميا بالهند قال: “إن الجمبري من المفصليات وهو قريب من الحشرات، ولا يجوز تناوله “.

ورغم أن الجمبري من أكثر المأكولات البحرية شعبية في الهند ، إلا أنه أكد على فتواه بأن تناول الجمبري حرام ومحظور.

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 794 ] نشر منذ 31 دقيقة

لايجوز اكل حيوانات البحر إلا السمك عند الاحناف. واغلب مسلمي الهند يتبعون المذهب الحنفي. كما ان بعض المذاهب الشيعية تحرّم اكل الجمبري، والله اعلم بالصواب.

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