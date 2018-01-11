منها إيران.. تحذير أمريكي من السفرلـ 6 دول عربية وإسلامية

واشنطن(صدى):

حذرت الولايات المتحدة الأمريكية، مواطنيها من مخاطر السفر، عبر نظام يصنف السلامة، مكون من أربعة مستويات وخارطة تفاعلية للعالم، تحدد عدة دول من بينها إيران و6 دول عربية.

وحسب فرانس برس، صنفت الولايات المتحدة عشر مناطق حروب ودول منهارة في المستوى الرابع: ” لا تسافروا “، وهي أفغانستان، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وإيران، والعراق، وليبيا، ومالي، والصومال، وجنوب السودان، وسوريا، واليمن.

وتم تصنيف كوريا الشمالية أيضا في المستوى الرابع مع قيود إضافية إذ أن القانون الأميركي يمنع المسافرين الأميركيين من استخدام جوازات سفرهم هناك ما يعني منع السفر.