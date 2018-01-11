وظائف شاغرة ببرنامج التأهيل والإحلال بالجبيل

فاطمة المالكي(صدى):

طرح برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بالجبيل، وظائف هندسية وفنية شاغرة للرجال، وذلك للعمل لدى شركة الشرقاوي للمقاولات في محافظة الجبيل.

وأعلن برنامج التأهيل أن الوظائف المتوافرة لحمَلة شهادة الدبلوم ،و البكالوريوس في عدد من التخصصات ،وفق المسميات التالية:

– فني تكييف ” 4 وظائف “: شهادة الدبلوم في تخصص تقنية هندسة التكييف والتبريد.

– فني أمن وسلامة مهنية “عدد 3 وظائف”: شهادة الدبلوم في تخصصات (ميكانيكا عامة/ مركبات).

– مهندس مدني: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة المدنية.

وأوضح البرنامج أن التقديم مستمر حتى 20 يناير 2018م، مشيرًا إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة؛ يمكنك الدخول من (هنا)