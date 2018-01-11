بالفيديو..هزازي: أسوأ أيامي الكروية كانت مع النصر

نواف السالم(صدى):

أكد اللاعب نايف هزازي أن أسوأ تجربة له كانت مع نادي النصر ،وأن أفضل أيامه كانت بقميص الاتحاد.

وأعلن هزازي ، خلال لقائه ببرنامج “في المرمى” ، عن سبب إنهاء تعاقده مع نادي التعاون، موضحًا رغبته في اللعب أساسيًا للانضمام للمنتخب الوطني.

وأشار هزازي ، إلى أنه جازف بالرحيل عن التعاون ليحقق طموحه بتمثيل المنتخب في كأس العالم، مشيرًا إلى أنه يتلقى في الفترة الحالية عدة عروض من بعض الأندية، وسيقرر خلال إسبوع إلى أي نادي سينضم.