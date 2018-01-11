بالفيديو..هزازي: أسوأ أيامي الكروية كانت مع النصر
أكد اللاعب نايف هزازي أن أسوأ تجربة له كانت مع نادي النصر ،وأن أفضل أيامه كانت بقميص الاتحاد.
وأعلن هزازي ، خلال لقائه ببرنامج “في المرمى” ، عن سبب إنهاء تعاقده مع نادي التعاون، موضحًا رغبته في اللعب أساسيًا للانضمام للمنتخب الوطني.
وأشار هزازي ، إلى أنه جازف بالرحيل عن التعاون ليحقق طموحه بتمثيل المنتخب في كأس العالم، مشيرًا إلى أنه يتلقى في الفترة الحالية عدة عروض من بعض الأندية، وسيقرر خلال إسبوع إلى أي نادي سينضم.
الابهاوي[ عدد التعليقات: 196 ] نشر منذ 2 ساعتين
اتحداك اذا فيه عرض واحد لك
يمكن ويغامر نادي ضمك
بس الاتحاد نس مرررررره
عبدالله[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذا اللاعب ياتعطيه حتى يرضى والا مابينك وبينه اي شي حتى لو جلسته في ناديك مجامله
ابو محمد[ عدد التعليقات: 809 ] نشر منذ 2 ساعتين
انت منتهي من طلعت من الاتحاد ما عندك الا ضرب الراس ومن فقدت هالميزة صرت مثل اي لاعب عادي .. النصر اكل فيك خابور كان يبي يستفيد منك في الكور العاليه بس طلعت سبيكة وخسارة فيك المبلغ اللي اخذته ليتك ترجعه
متابع بصمت[ عدد التعليقات: 215 ] نشر منذ 14 دقيقة
من طلع من داره قل مقداره