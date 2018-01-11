 الهجوم على الفرنسية دونوف بعد دفاعها عن ” حق الرجال بقليل من التحرش “

باريس(صدى):

أكدت رائدات من الحركة النسوية في فرنسا يوم الأربعاء، أن الممثلة كاثرين دونوف وغيرها ممن انتقدن حركة (مي تو) ضد التحرش الجنسي يبدون مثل “العم المزعج على طاولة عشاء الأسرة” الذي لا يدرك أن العالم يتغير.

وقالت دونوف (74 عاما) وغيرها، إن حركة (مي تو) تجاوزت الحد ودافعن عما وصفنه بحق الرجال في “قليل من التحرش” بالنساء.

وقلن إن هذا ضروري للحرية الجنسية وإن على النساء أن يكن قويات بما يكفي ” كي لا يصبن بالصدمة ممن يتحسسون أجسادهن في المترو .

ووقعت دونوف و 99 امرأة أخرى الثلاثاء على عمود نشر في صحيفة لو موند جاء فيه أن حركة (مي تو) وصلت إلى حد التزمت وأججتها كراهية الرجال.

وشكل العمود تناقضا صارخا مع مراسم حفل جوائز غولدن غلوب الذي أقيم يوم الأحد والذي أيدت فيه أوبرا وينفري وغيرها من كبار المشاهير في هوليوود حملة (مي تو) ومبادرات أخرى تهدف لمحاربة التمييز بين الجنسين والاعتداء الجنسي.