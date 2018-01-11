افتتاح المرحلة الثانية من مشروع تقاطع طريقي الملك فهد و الملك سلمان بالأحساء

خالد الضبيبي(صدى):

دشن أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف، أمس الأربعاء، المرحلة الثانية من جسر مشروع تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الملك سلمان، بتكلفة قدرها 124 مليون ريال.

وأوضح أمين الأحساء المهندس عادل الملحم، لأمير الشرقية أن الأمانة سعت إلى إيجاد الحلول التخطيطية ،والمرورية للوصول إلى هيكلة واضحة للطرق والتقاطعات الحيوية، ومنها تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الملك سلمان، الذي تم تنفيذه بكلفة إجمالية تُقدر بـ371 مليون ريال.

وتمثلت المرحلة الأولى من المشروع في النفق والمستوى الأرضي بتكلفة 247 مليون ريال.

ومن المنتظر أن يُسهم المشروع في توفير حركة مرورية حرة وانسيابية على طريق الملك فهد “شمالاً – جنوباً” باتجاه طريق الملك سلمان، والذي يرتبط بعدها بجسر تقاطع طريق الملك سلمان مع طريق الملك سعود، ممتداً شمالاً حتى نفق تقاطع طريق الظهران مع طريق مكة المكرمة، لتصبح الحركة انسيابية سهلة من دون توقف من شمال الأحساء وباتجاه الجنوب إلى طريق الرياض وبالعكس باتجاه الدمام شمالاً، إذ تحد من الاختناقات المرورية الكبيرة على هذا التقاطع لما يمثله من تقاطع حيوي.