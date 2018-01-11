أمير الشرقية يشيد بتطور “ويا التمر أحلى 2018 “

عبدالعزيز القثامي(صدى):

أشاد أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبدالعزيز ،بما شهده مهرجان تسويق تمور الأحساء المصنعة “ويا التمر أحلى 2018″ من تطور، جعله وجهةً للباحثين عن أجود أنواع التمور.

حيث دشن أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبدالعزيز،الأربعاء، مهرجان ” ويا التمر أحلى 2018 ” في نسخته الخامسة، تنظيم أمانة الأحساء بالتعاون مع غرفة الأحساء ،والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

ولفت الأمير إلى أن الأحساء تتصف بتنوع نخيلها وتمورها التي أصبحت تصدر إلى مدن المملكة كافة، فضلاً عن أنها وصلت للعالمية، الأمر الذي يدل على جودة هذه التمور وتنوعها وندرتها، مؤكداً أن الإنسان الأحسائي هو المقوم الأساس للتنمية السياحية بالمحافظة.

ويستمر المهرجان لمدة 20 يوماً، وذلك بمقر مركز الأحساء للمعارض وبحضور محافظ الأحساء الأمير بدر بن محمد بن جلوي.