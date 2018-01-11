عاصفة شتوية تضرب مناطق عدة في اليابان

طوكيو(صدى):

ضربت عاصفة شتوية قوية مناطق عدة في اليابان اليوم، وسط تحذيرات من ارتفاع موجات المد وتراكم الثلوج وعرقلة حركة المرور وانهيارات ثلجية.

وذكرت هيئة الأرصاد في اليابان أن العواصف الثلجية ضربت جزيرة هوكايدو شمالي البلاد وتسببت في تراكم الثلوج من شمال شرق اليابان إلى جزيرة كيوشو جنوبًا.

وعطلت العاصفة حركة المرور في هوكايدو ما تسبب في إلغاء 183 خدمة قطار وعشرات خدمات الحافلات السريعة أمس.

وتوقعت الهيئة تتساقط الثلوج بشكل إضافي ليصل سمكها إلى 70 سنتيمترا في مقاطعة نيجاتا، بينما من المرجح أن يصل سمك الثلوج المتراكمة في هوكايدو إلى 50 سنتيمترا.