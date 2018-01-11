سلمان الدوسري لأردوغان: ” أي إرث تركه أجدادك ؟ “

عادل الحربي(صدى):

سخر الإعلامي سلمان الدوسري من محاولة الرئيس التركي أردوغان لتزييف التاريخ، موضحًا حقيقة الاحتلال العثماني.

وقال الدوسري في تغريدة اه عبر موقع التواصل الاجتماعاي ” تويتر ” : ” احتل العثمانيون بلادنا، فلم نعرف مدرسة بنوها، ولا شجرة زرعوها، ولا بئرًا حفروه، لا نتذكر منهم إلا الحروب والقتل، أي أرث تركه أجدادك فخامة الرئيس! “.

وذلك ردًا على تغريدة للرئيس التركيقال فيها : “حكمت الدولة العثمانية ضمن جغرافية واسعة جدًا، ولم يكن هناك ما يخجل في تاريخها، لأنها حكمت بالعدل، ما نراه اليوم في المناطق التي كان حكمها العثمانيون من معاناة وظلم وفظائع ومذابح ترتكب وجرائم ضد الإنسانية هو نتيجة للظلم والابتعاد عن العدل “.