اتفاقيتي تعاون لتجهيز 4 غرف لعلاج السرطان بـ250 مليون ريال

نايف السالم(صدى):

وفقًا لبرنامج المدن الصحية بالمدينة المنورة والتعاون بين الجهة الخيرية والخدمية، وُقِعت اتفاقيتي تعاون مشترك بين جمعية “أحياها” لرعاية مرضى السرطان، والمديرية العامة للشؤون الصحية، وجمعية الرعاية الصحية الخيرية بالمدينة المنورة.

وتضمنت الاتفاقية التي وقعها رئيس مجلس إدارة جمعية أحياها،ورئيس جمعية الرعاية الصحية، ونائب مدير عام الشؤون الصحية، تجهيز غرفتين لأشعة الماموغرام في مركزي الخالدية والعزيزية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، وتجهيز غرفتين للعلاج الكيماوي بمستشفى الملك فهد العام والمدينة المنورة العام.

فيما تضمنت اتفاقية التعاون بين ” أحياها ” و وجمعية الرعاية الصحية الخيرية بالمدينة، التعاون المشترك لتنفيذ مشروع مستشفى خيري للأطفال المرضى بالسرطان، بحي أبيار بتكلفة إجمالية 250 مليون ريال.