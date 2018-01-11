السفير العرابي يرد على إدعاءات “نيويورك تايمز”

القاهرة(صدى):

قال الوزيرالخارجية المصري السابق محمد العربي، إن التسريبات حول الموقف المصري بشأن القدس التي نشرتها صحيفة “نيويورك تايمز” مجرد سذاجة إعلامية مضيفا أن الموقف المصري معروف.

ونفى العرابي وجود تقدم على صعيد الوساطات مع قطر، رافضا في الوقت نفسه اعتباره إدارة تركيا لجزيرة سواكن السودانية تهديدا للأمن المصري بالبحر الأحمر.

وأضاف العرابي فى تصريحات صحافيه أن ما يرد في الإعلام الأمريكي غير حرفي ونحن رددنا عليه، والموضوع لا يحتاج لردنا عليه، فبيان وزير الخارجية المصري بالأمس واضح ومعروف.