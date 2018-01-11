أبرزهم صلاح.. 9 لاعبين عرب يتألقون مع أنديتهم في “البريمر ليج”

نواف السالم(صدى):

يشارك 9 لاعبين عرب مع أندية أوروبية في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الحالي.

و]أتي من أبرزهم المصري محمد صلاح ونظيره الجزائري رياض محرز، وأحمد حجازي، والمغربي سفيان بوفال.

وبذلك تعد مصر هي الدولة العربية الأكثر حضورا في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي، إذ يلعب صلاح لليفربول وحجازي لويست بروميتش ألبيون، ومحمد النني لأرسنال ورمضان صبحي لستوك سيتي.

خاض اللاعبون المصريون 63 مباراة بالمجموع وسجلوا 20 هدفا، خلال الموسم الحالي، إذ لعب صلاح 21 مباراة وسجل 17 هدفا، وخاض حجازي 22 مباراة وسجل هدفا وحيدا، في حين لعب صبحي 15 مباراة وسجل هدفين، وشارك النني في خمس مباريات ولم يسجل أي هدف.

يشارك لاعبان من الجزائر في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي مع نفس الفريق، ليستر سيتي، وهما رياض محرز وإسلام سليماني، لتحتل الجزائر المركز الثاني.

خاض اللاعبون الجزائريون 34 مباراة في “البريميرليغ”، وسجلوا ثمانية أهداف، إذ شارك محرز في 22 مباراة وسجل سبعة أهداف، في حين لعب سليماني 12 مواجهة وسجل هدفا وحيدا.

يرتدي لاعبان من المغرب قمصان أندية إنجليزية خلال الموسم الحالي، وهما لاعب ساوثهامبتون سفيان بوفال، وعبد الحميد صبري لاعب نادي هدرسفيلد تاون.

لعب المغاربة 22 مباراة خلال الموسم الحالي، وسجلوا هدفين، إذ شارك بوفال في 18 مباراة وسجل هدفين، في حين شارك صبري في أربع مباريات دون أن يسجل أي هدف.

كما يشارك لاعب تونسي واحد في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو لاعب نادي ليستر سيتي، يوهان بن علوان، لكنه لم يشترك في أي مباراة مع فريقه خلال الموسم الحالي، رغم أنه لعب 11 مباراة الموسم الماضي كقلب دفاع مع الثعالب.