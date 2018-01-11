 ” بر المخواة ” تودع 200 ألف ريال لتأمين كسوة الشتاء للأيتام

علي القحطاني (صدى):

أودعت جمعية البر الخيرية بالمخواة مبلغاً تجاوز 200 ألف ريال في حسابات الأيتام، لتأمين كسوة الشتاء للأيتام والأرامل المستفيدين من خدمات الجمعية، الذين يتجاوز عددهم 94 أسرة.

وتم تحويل مبالغ الإعانة لنظام بطاقات صرف إلكتروني ليسهل على الأيتام وأسرهم شراء احتياجاتهم الشتوية من المنافذ والمتاجر المتفق معها مسبقاً ،ويكون للأسرة حرية اختيار النوع والأصناف ،وفقاً لاحتياجاتها ورغباتها بكل يسر وسهولة.

وقدم أبناء الجمعية الشكر لكل من أسهم في دعم هذا المشروع الذي يساندهم في تأمين احتياجاتهم خلال فصل الشتاء لمواجهة برودة الطقس.