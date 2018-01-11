جولة ميدانية لأمانة جازان لرصد أسعار الوقود

تركي السالم(صدى):

تنفيذُا لتوجيهات أمير جازان بالنيابة، قامت أمانة المنطقة بجولة ميدانية تفقدية لرصد أسعار الوقود في المنطقة ومحافظاتها بمشاركة 6 جهات حكومية .

حيث أمر أمير جازان بالنيابة ، الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، بتشكيل لجنة عمل ميدانية لمتابعة أسعار الطاقة مكونة من إمارة المنطقة، والأمانة ،وفرع وزارة التجارة ،والشرطة ،والمرور ،وإدارة الدفاع المدني بمشاركة من شركة أرامكو السعودية.

يذكر أن الأمانة نفذت اأكثر من 238 جولة رقابية في 26 بلدية شملت المرور على 248 محطة و69 محل بيع غاز في الوقت الذي باشرت الأمانة والبلديات وبمشاركة الجهات المعنية وخلال الفترة الماضية 12 بلاغاً، لغرفة عمليات الأمانة عن حالات رفع أسعار وقود تم التعامل معها في حينهاو لم يتم تسجيل إغلاق أي محطة وقود من قبل الأمانة خلال الحملة.