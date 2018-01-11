” العبيكان للاستثمار ” تعلن عن وظائف شاغرة
طرحت مجموعة شركات العبيكان للاستثمار، وظائف إدارية وهندسية شاغرة، في عدد من التخصصات، للعمل بفروع الشركات التابعة بالرياض.
وأعلنت أن الوظائف المتوافرة لحملة البكالوريوس، والماجستير، تحت المسميات التالية:
– مهندس خدمة حقل: الدرجة الجامعية في تخصصات (الهندسة الكهربائية/ الميكانيكية).
– مدير وحدة إدارة المشروع: درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، ويفضل درجة الماجستير في إدارة الأعمال.
وناشدت الشركة المتقدمين الراغبين في التقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المعلنة، إلى الدخول على الرابط التالي هنا
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