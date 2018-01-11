” العبيكان للاستثمار ” تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

طرحت مجموعة شركات العبيكان للاستثمار، وظائف إدارية وهندسية شاغرة، في عدد من التخصصات، للعمل بفروع الشركات التابعة بالرياض.

وأعلنت أن الوظائف المتوافرة لحملة البكالوريوس، والماجستير، تحت المسميات التالية:

– مهندس خدمة حقل: الدرجة الجامعية في تخصصات (الهندسة الكهربائية/ الميكانيكية).

– مدير وحدة إدارة المشروع: درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، ويفضل درجة الماجستير في إدارة الأعمال.

وناشدت الشركة المتقدمين الراغبين في التقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المعلنة، إلى الدخول على الرابط التالي هنا