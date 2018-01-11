 سان جيرمان يواصل زحفه نحو لقبه الخامس في كأس رابطة الأندية الفرنسية

ماجد محمد(صدى):

واصل باريس سان جيرمان، بدايته الجيدة للعام الجديد وزحفه نحو إحراز لقب كأس رابطة الأندية الفرنسية المحترفة للمرة الخامسة على التوالي والثامنة في تاريخه، وذلك ببلوغه الدور نصف النهائي بعد فوزه الأربعاء على مضيفه اميان 2-صفر.

وكان فريق المدرب الأسباني أوناي ايمري، بدأ 2018 بفوز ساحق على مضيفه رين 6-1 في مستهل حملة دفاعه عن لقب مسابقة الكأس الذي أحرزه في المواسم الثلاثة الأخيرة، ونجح أمس الأربعاء في إضافة فوز ثان ليتحضر بأفضل طريقة لعودة منافسات الدوري بعد انتهاء العطلة الشتوية حيث يحل الأحد ضيفا على نانت.