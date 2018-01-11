إحالة طبيبة للتحقيق لتورطها مع شركة أدوية

علي القحطاني (صدى):

أمرت الشؤون الصحية بجدة، بإحالة طبيبة بمنصب مساعد مدير مستشفى حكومي، إلى التحقيق، الأربعاء، بعد كشف تورطها مع شركة أدوية.

حيث وجهت الطبيبة المراكز الصحية التابعة للمشفى بالسماح لمندوبي شركة خاصة للأدوية بالدخول للتوعية عن الرضاعة الطبيعية لمدة شهرين، الأمر الذي يخالف الأنظمة والتعليمات، لعدم وجود مبرر للاستعانة بتلك الشركة.

وأوضحت صحة جدة أن الشركة المشار إليها معروفة في مجال آخر لا علاقة له بالرضاعة الطبيعية، وقد يكون الأمر هدفه الترويج لمنتج معين ليتوهم المستهلكين بأنه منتج معتمد من وزارة الصحة.