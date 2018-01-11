محامي: عقوبة الشاعر المسيء لعامله تتراوح بين الجلد والسجن

عادل الحربي(صدى):

أكد المحامي عبد الكريم القاضي أنه بالنظر إلى واقعة إهانة الشاعر علي بن حمري لعامله الخاص، من الجانب القانوني، وبحسب نص النظام،عقوبة هذا الفعل تعزيرية، يقدرها القاضي من جلد وسجن أو بهما جميعاً.

وأوضح المحامي أنه بحسب الفقرات 4 و5 و7 من المادة الحادية والثمانين من نظام العمل، أن تلك العقوبة مستحقه في حال وقع من صاحب العمل ،أو من أحد أفراد أسرته اعتداء يتسم بالعنف ،أو سلوك مخلّ بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته.

وكان قد أكدت وزارة العمل أنها تتابع ما حدث من إساءة لأحد العمال في الفيديو المتداول، و تمت إحالة القضية لإدارة الاتجار بالأشخاص بالوزارة لاتخاذ الإجراء الرسمي وتطبيق الأنظمة بحقه.

ذلك بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير للغضب ، للشاعر علي بن حمري، يوضح إهانته للسائق الخاص به.