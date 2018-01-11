محافظ جدة يفتتح فعاليات ” البحر الأحمر ” لطب العيون

علي القحطاني (صدى):

افتتح محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، الأربعاء، نيابة عن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، فعاليات مؤتمر ” البحر الأحمر ” الدولي الرابع لطب العيون.

وأكد رئيس الجمعية السعودية لطب العيون الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبد العزيز، أن المؤتمر مواكبًا للتطورات الحديثة في مختلف تخصصات طب العيون، جاذبًا للخبرات الطبية من جميع انحاء العالم.

وأوضح أن المؤتمر أصبح واحدًأ من أهم الفعاليات الطبية في العالم، مشيرًا إلى أن جمعية طب العيون تضع التعليم الطبي المستمر في المقدمة، من خلال تنظيم 31 مؤتمر سنويًا ، وأكثر من 170 ندوة للتوعية بأمراض العيون، وإصدار 23 كُتيب لنشر الوعي الصحي بأمراض العيون.