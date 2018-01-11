 أبرز قرارات ” الكاف ” في اجتماعه بالمغرب

نواف السالم(صدى):

أسفر اجتماع اللجنة التنفيذية التابعة للأتحاد الأفريقى لكرة القدم ” الكاف ” ، فى المغرب التي تستعد لإستضافة فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليي، عن عدة قرارات.

يأتي من أبرزها تغيير مواعيد انطلاق بطولات ” الكاف ” ، وهي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية بداية من الموسم المقبل، بحيث تنطلق فى ديسمبر 2018 وتنتهى فى مايو 2019.

كما تقرر أن تنطلق فعاليات نسخة 2019 من مسابقتى دورى أبطال افريقيا وكأس الكونفدرالية، فى سبتمبر 2019 على أن تنتهى فى مايو 2020 مثلما يحدث فى مسابقات أوروبا ” دورى أبطال أوروبا، الدورى الأوروبي ” .

وقررت اللجنة التنفيذية أن يتولى الاتحاد الافريقى دفع أجور الحكام الذين يتم تكليفهم لإدارة مباريات مسابقات ” الكاف “، بدلاً من الأتحادات الوطنية، بجانب توفير جهاز ” fieldwiz ” لمراقبة أداء اللاعبين لكافة إتحادات كر القدم فى القارة السمراء، على أن تكون الأولوية للمنتخبات الخمسة المتأهلة إلى بطولة كأس العالم 2018 فى روسيا وهى مصر وتونس والمغرب والسنغال ونيجيريا.