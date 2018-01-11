رسميًا..إغلاق حملة ” سجين حفر الباطن ” بعد اكتمال المبلغ المطلوب

عادل الحربي (صدى):

أعلنت لجنة حملة ” سجين حفر الباطن ” عن إغلاق الحملة رسميًا، بعد اكتمال المبلغ المطلوب للإفراج عن السجين بندر بن سعد الشمري المقدر بـ ٢٢ مليون ريال.

ووجه رئيس الحمله الشكر لعدد من القبائل منها: يام ،وهمدان ،والمكارمة ،وأهل نجران ، على مساهمتهم في إكتمال المبلغ المطلوب بدفعهم ١٧ مليوناً من أصل ٢٢، معلنًا تقديره أيضًا لمبادرات قبيلة شمر ،والمساهمين بمبلغ الخمسة ملايين الأخرى، موضحا أن المتبرعين بأموالهم ضربو مثالاً رائعاً ورسمو أجمل صور التلاحم والتعاضد بين أبناء المملكة.

كان قد قتل السجين بندر الشمري مواطناً في حفر الباطن ،قبل عدة سنوات بسلاح أبيض، وسجل أهل الدم تنازلهم عن القاتل مقابل الدية.