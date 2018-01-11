الخدمة المدنية تعلن مواعيد تقديم النساء على الوظائف التعليمية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن المتحدث باسم وزارة الخدمة المدنية، حمد المنيف، عن نهاية تقديم الرجال على الوظائف التعليمية التي أعلنت عنها الوزارة ،سيكون عصر السبت القادم، وأن بداية تقديم النساء ستكون بدءًا من الأحد وحتى مساء الأربعاء.

كان قد تم الانتهاء من نتائج المختبرين في اختبار كفايات المعلمين والمعلمات، وربط نتائجهم بنظام جدارة، ليتمكنوا من التقديم على الوظائف التعليمية.

فقد أعلنت وزارة الخدمة المدنية عبر موقعها الالكتروني عن عدد 2957 وظيفة تعليمية، الثلاثاء الماضي، تمثلت في 1464 وظيفة للرجال، و1493 للنساء.