رئيس لجنة ” الزيتون ” :المهرجان أصبح علامة فارقة في مجال السياحة

علي العنزي(صدى):

أكد رئيس اللجنة العليا لمهرجان الزيتون في دورته الـ 11، أن المهرجان أصبح علامة فارقة في مجال السياحة، والاستثمار، حيث فتح المجال للاستثمار الخاص، شاملًأ جميع شرائح المجتمع.

وكان قد أزاح وكيل إمارة الجوف الدكتور حامد بن مالح الشمري، نيابة عن أمير الجوف الأمير فهد بن بدر، الستار عن مهرجان الزيتون تحت شعار “غصن الذهب”، بمركز عبدالإله الحضاري بسكاكا.

ويشارك في المهرجان 10 معارض منها معرض الزيتون ،والأسر المنتجة ،والفعاليات ومعرض الدفاع المدني ،ومعرض الكشافة ،ومعرض هيئة السياحة والتراث الوطني ،إضافة إلى 40 فعالية متنوعة على طول أيام المهرجان وفقرات شعرية وإنشادية لشعراء ومنشدي المنطقة .