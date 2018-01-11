خطابات عاجلة من اليمن للأمم المتحدة بشأن انتهاكات ” الحوثي الإرهابية “

فهمي محمد(صدى):

أرسلت الحكومة اليمنية خطابات عاجلة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، وللمبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد وسفراء الدول الراعية للسلام في اليمن ،والمفوضية السامية لحقوق الانسان، بشأن الانتهاكات التي تمارسها مليشيات الحوثية الإيرانية ضد المدنيين والقوى السياسية المعارضة له.

وذكرت الخارجية اليمنية في خطاباتها: ” إن انتهاكات المليشيا الانقلابية ارتفعت وتيرتها خلال شهر ديسمبر الماضي وعقب اغتيال الرئيس السابق علي عبد الله صالح والتمثيل بجثته، والتنكيل بقيادات وأعضاء ومناصري المؤتمر الشعبي العام، اضافة الى حالات الإعدام المتعمدة للمعتقلين في سجون الميليشيات الإيرانية “.

وأكدت أن تلك الجرائم تعد خرقاً للقانون الإنساني الدولي ،وتعد جرائم حرب ضد الإنسانية ،تتناقض مع الاعراف والقوانين الدولية ،وتعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية امام محاكم العدل الدولية كمجرمي حرب، مشيرة إلى أن استمرار مثل هذه الانتهاكات يضع المجتمع الدولي دون استثناء وخاصة تلك المنظمات المعنية بحقوق الإنسان امام مسؤوليتها الأخلاقية والإنسانية والقانونية.

وطالبت الخارجية اليمنية بإدانة هذه الجرائم ،والتدخل العاجل لوقفها وإنقاذ أولئك الذين ما زالوا معتقلين في سجون الميليشيا او المعتقلات التي تضعها في المواقع العسكرية وتستخدم المعتقلين فيها دروع بشرية.

داعية المجتمع الدولي الى اجبار الميليشيا على إنهاء كافة مظاهر القمع ،والأفراج عن كافة السجناء والمختطفين في السجون والمعتقلات التابعة لهم في مختلف المحافظات.