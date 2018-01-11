بعد إهانته لسائقه..حملة ضد ” بن حمري ” للتنديد بتصرفه

عادل الحربي (صدى):

بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير للغضب ، للشاعر علي بن حمري، يوضح إهانته للسائق الخاص به، شن مستخدموا “تويتر” حملة ضد الشاعر عبر تدشين وسم ” المتكبر علي بن حمري”.

حيث أوضح المقطع ،تحدي بن حمري متابعيه متباهيًا بأنه سيجعل السائق الآسيوي الذي يعمل لديه ، يقف أمامه صامتًا وهو يحمل فنجان القهوة الذي يقدمه له ، مهددًا العامل بالترحيل الفوري في حال رفض تنفيذ المطلوب.

ووسط الانتقادات والهجوم الموجه للشاعر عبر الوسم، تنديدًا بتصرفه المنافي للأخلاق، رأى الناقد الرياضي أحمد الشمراني، رأيًا آخر، حيث تسائل متعجبًأ: ” اذا علي بن حمري متكبر فمن المتواضع”.

وقال الشمراني في تغريدة له عبر “تويتر” :علي انسان عندما تنصاه،علي شاعر وطني، كريم، وفي، شهم، عن اي غرور تتحدثون.”

من جانبه أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، إن الوزارة تابعت الفيديو المتداول، وأنه سيتم إحالة القضية لإدارة الاتجار بالأشخاص بالوزارة لاتخاذ الإجراء الرسمي وتطبيق الأنظمة بحقه.