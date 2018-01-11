دراسة: العمل ليلا يزيد من خطر الإصابة بالسرطان

بكين(صدى):

أفادت دراسات حديثة أجريت في الصين، ارتفاع خطر الإصابة بمرض السرطان بنسبة 19% لدى السيدات اللاتي يعملن في الليل، مقارنة بالسيدات اللاتي لا يعملن أثناء الليل، وفقًا لمجلة التايم الأمريكية.

وارتكزت هذه الدراسة، على تحليل 61 بحثًا على حوالي 4 ملايين من الأشخاص المشاركين من شمال أمريكا وأسيا وأستراليا.

وأشار الباحثون، إلى أنهم عندما نظروا إلى أنواع السرطان التي أصيبت بها النساء وجدوا أن السيدات اللاتي يعملن في الليل لفترات طويلة من الوقت يرتفع لديهم خطر الإصابة بسرطان الجلد بنسبة 41%، وسرطان الثدي بنسبة 32%، وسرطان المعدة بنسبة 18%، مقارنة بالسيدات اللاتي لا يعملن أثناء الليل.

وقال الباحثون إن خطر الإصابة بهذا المرض ترتفع لدى الممرضات اللاتي يعملن أثناء الليل، حيث يرتفع لديهن سرطان الثدي بنسبة 58% أكثر من الممرضات اللاتي لا يعملن أثناء الليل.

وأكد كيلي ما، الأستاذ المساعد بجامعة سيتشوان الصينية، أن السيدات اللاتي يعملن أثناء الليل لفترات طويلة يرتفع لديهن خطر الإصابة بالسرطان.

وشدد الباحثون على ضرورة وضع برامج صحية خاصة للنساء اللاتي يعملن في الليل، وإخضاعهن للفحص الطبي المستمر.