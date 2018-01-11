عصابة رأس ذكية تنقص الوزن بسهولة

لندن(صدى):

أخترع باحثون بريطانيون عصابة رأس تساعد مرتديها على إنقاص الوزن دون الحاجة إلى اتباع نظام غذائي صارم أو الاضطرار للذهاب للصالات الرياضية وأداء تمرينات قاسية.

ويذكر أن عصابة الرأس الذي تحمل اسم ” Modius ” تعتمد على محاكاة العصب الدهليزي داخل الأذن الداخلية المسؤولة عن حاسة السمع وحفظ التوازن في جسم الإنسان، حيث يرسل إشارات إلى الدماغ للتحكم في الشهية، بالإضافة إلى قدرتها على تسريع عملية الأيض ” التمثيل الغذائي ” لحرق 16% من الدهون المخزنة في جسم الإنسان دون تعب أو إرهاق.