وفاة والد مدير تحرير صحيفة مكة الورقية بعد صراع مع المرض

سعيد العجل(صدى):

فجع الزميل الإعلامي الأستاذ ماجد المفضلي مدير تحرير صحيفة مكة الورقية بالعاصمة المقدسة امس بوفاة والده الشيخ أحمد بن عبدالله المفضلي بعد معاناة مع المرض.

وسوف يصلى على جثمان الفقيد بعد صلاة فجر اليوم ” الخميس ” بالمسجد الحرام وسيدفن بإذن الله بمقابر الشهداء بالشرايع. ، ويتقبل العزاء على جوال الزميل ماجد ” 0566641113 “ .

صحيفة ” صدى ” التي آلمها النبأ تتقدم للزميل المفضلي وكافة أسرته بأحر التعازي والمواساة، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

((إنا لله وإنا إليه راجعون))