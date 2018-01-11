التحقيق مع طبيب ترك بطن مريض مفتوحًا لمدة 3 ساعات

هونج كونج(صدى):

فتحت السلطات المختصة بهونج كونج تحقيقًا مع طبيب جراح ، بعدما ترك أحد مرضاه على طاولة العمليات مفتوح البطن لمدة 3 ساعات بسبب ارتباطه بعملية في مستشفى آخر بنفس الوقت .

وفي التفاصيل ، دخل المريض مستشفى الملكة ماري ليخضع إلى عملية زراعة كبد ، وبعدما بدأ الطبيب في إجراء العملية للمريض فور حصوله على متبرع بالكبد من مستشفى أمير ويل. ، بدأ بشق بطن المريض ، ثم أخر طاقم العملية أنه يجب أن يغادر على الفور لارتباطه بعملية أخرى في مستشفى خاص .

واوقفت كبيرة الأطباء العملية لانتظار الطبيب المعتذر لمتابعتها ، حيث قام الطاقم بوضع المريض تحت مراقبة طاقم التمريض والتخدير لمدة 3 ساعات كاملة ، حتى عاد الطبيب وأنهى العملية الجراحية .