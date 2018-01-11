أطعمة وأدوية لا يمكن تناولهما سويا

متابعات(صدى):

أفاد بعض المختصون ، أن بعض الأطعمة والأدوية تتعارض مع بعضها البعض، موضحة أن المضادات الحيوية تفقد مفعولها، إذا تم تعاطيها على سبيل المثال مع الحليب أو الزبادي.

وقال المختصون، ” إن أقراص الحديد تصبح عديمة الفائدة عند تناولها مع القهوة أو الشاي، كما أن الجمع بين “الفلافونويد” الموجود في الفواكه الحمضية والمسكنات، كالأسبرين، يؤدي إلى سرعة ضربات القلب “.

وبالمثل، لا يتفق الكورتيزون مع الفول السوداني، أو رقائق البطاطس، إذ يسبب تناولهما حرقة في المعدة أو التجشؤ الحمضي، كما أنه من الحالات الخطرة على سبيل المثال تناول مُسيلات الدم مع البروكلي، أو السبانخ، أو الخس، نظراً لأن هذه الأطعمة تحتوي على فيتامين K، الذي يعمل على تخثر الدم، ومن ثم يحدث تأثير مضاد لتأثير مسيل الدم، وفي أسوأ الحالات يمكن أن يؤدي ذلك إلى جلطة.