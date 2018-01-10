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مواطن يتلقى مخالفات مرورية ومركبته لم تتحرك

مواطن يتلقى مخالفات مرورية ومركبته لم تتحرك
أبها(صدى):

أعلن مدير سجون منطقة نجران سابقًا، العميد متقاعد علي بن أحمد الشهري، عن تلقيه مخالفة مرورية مؤخرًا في عنيزة وسيارته في مدينة أبها.

وقال الشهري: ليس الأمر في المائة ريال، ولكني أخشى من أن تكون هناك لوحات مزورة على سيارة أخرى، ويرتكب صاحبها مخالفات كبيرة أو قضايا لا قدر الله.

وأوضح الشهري أنه قام بمراجعة مرور عسير بتاريخ 22 / 4/ 1439، وقدم شكوى، وطلبوا مراجعته لهم بعد أسبوع. ودعا الإدارة العامة للمرور إلى أخذ حقه ممن سجل المخالفة باسمه وبرقم سيارته وهو في منطقة عسير والمخالفة في عنيزة.

وأضاف الشهري : تلقيت العام الماضي أيضًا مخالفة وقوف خاطئ في الناصرية بالرياض؛ فقمت بمراجعة مرور عسير، وقالوا لي إنها مسجلة يدويًّا، ويجب عليّ مراجعة مرور الرياض، ففضلت تسديدها حتى لا تتضاعف !! .

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 456 ] نشر منذ 1 ساعة

المرور من جمبها…
انا وانا الشيخ نجر.. عطاني العيريف مخالفة ربط حزام ب150 ريال وبعدها بأزبوع نزلت نفس المخالفة ….؟

[ عدد التعليقات: 195 ] نشر منذ 43 دقيقة

ام درمان

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