جامعة أم القرى تنفي منع ترشح أقارب المسؤولين للوظائف الأكاديمية

نايف السالم(صدى):

تبدأ جامعة أم القرى في إطلاق آليات لتعيين هيئة التدريس ، وفقًا للائحة المنظمة لشؤون مسؤولي الجامعات في المملكة من أعضاء التدريس ومن في حكمهم .

ومن جانبه ، أكد ياسر القحطاني المتحدث الرسمي باسم الجامعة ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ” معالي المواطن ” ، إنه لا يوجد بالنظام ما يمنع ترشح أقارب المسؤولين للوظائف الأكاديمية ، مشيرًا إلى أنه ليس هناك فرق بين مواطن وآخر ، ويتم قبول من تنطبق عليه الشروط إلى المراحل التالية في الإجراءات .