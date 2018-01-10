بالصور.. لاعب نادي السلام ” محمد السويق ” يتسلم جائزة الإبداع الرياضي

نواف السالم(صدى):

أستلم بطل العالم السعودي لاعب نادي السلام محمد السويق، اليوم الأربعاء، جائزة الإبداع الرياضي في دورتها التاسعة.

وحضر التكريم وكيل الهيئة العامة للرياضة للتخطيط والتطوير الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان الفائزة في فئة الشخصية الرياضية العربية، ورئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتور إبراهيم القناص ورئيس السلام فاضل النمر ونائبه ابراهيم السعيد، حيث الجائزة الأكبر من نوعها من حيث قيمتها وعدد الفئات، والأولى على الاطلاق في العالم التي تعنى بجانب الإبداع في العمل الرياضي.

ومن ضمن الحضور مدرب اللاعب عبدالمنعم الخواهر، ووالد السويق الذين يعتبران من المساهمين في حصوله على الميدالية الذهبية في بطولة العالم للناشئين للتايكوندو عام2017.