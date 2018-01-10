اغتصاب طفلة في الثامنة من عمرها بباكستان

إسلام آباد(صدى):

شهدت باكستان حادث مروع، تسبب في حالة غضب عارمة بعد اغتصاب طفلة في الثامنة من عمرها ومقتلها.

واختفت الطفلة التي تدعى “ زينب أنصاري ” الأسبوع الماضي أثناء ذهابها إلى منزل مجاور لبيتها في إقليم البنجاب الباكستاني لتتلقى دروسًا في القرآن، بينما كان والداها يؤديان العمرة في المملكة.

ويذكر أنه تم العثور على جثة الطفلة زينب أمس الثلاثاء في صندوق للقمامة، بحسب ضابط الشرطة عمران نواز خان.