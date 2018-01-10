اغتصاب طفلة في الثامنة من عمرها بباكستان
شهدت باكستان حادث مروع، تسبب في حالة غضب عارمة بعد اغتصاب طفلة في الثامنة من عمرها ومقتلها.
واختفت الطفلة التي تدعى “ زينب أنصاري ” الأسبوع الماضي أثناء ذهابها إلى منزل مجاور لبيتها في إقليم البنجاب الباكستاني لتتلقى دروسًا في القرآن، بينما كان والداها يؤديان العمرة في المملكة.
ويذكر أنه تم العثور على جثة الطفلة زينب أمس الثلاثاء في صندوق للقمامة، بحسب ضابط الشرطة عمران نواز خان.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 41244 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, ربنا ينتقم لها ، ويحسن عزاء والديها وذويها ,, آمين ,,
معلمة[ عدد التعليقات: 211 ] نشر منذ 1 ساعة
الله ياخذ بحقها منهم
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25290 ] نشر منذ 1 ساعة
هذا هو الأجرام بعينه
لكن وين يروح من رب العالمين🤔
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15868 ] نشر منذ 1 ساعة
يا حبيبتي الله ينتقم منهم 😣
بنت النور[ عدد التعليقات: 706 ] نشر منذ 54 دقيقة
حسبي الله عليه ونعم الوكيل ياقلبي عليها الله ينتقم منه عاجل يارب