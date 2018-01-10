” الزامل ” : نسبة مرض الدرن قليلة بين أطفال المملكة و تطعيمه آمن

حمود العنزي (صدى):

استنكر الدكتور فهد بن عبدالله الزامل، أستاذ واستشاري الأمراض المعدية للأطفال ووكيل جامعة دار العلوم للتخصصات الصحية، ما ورد في إحدى الصحف المحلية، يوم الاثنين الماضي، تحت عنوان ” تطعيم الدرن يقتل حديثي الولادة ” ، مؤكدًا أنه غير صحيح.

وأوضح ” الزامل ” ، أن تطعيم الدرن-السل- للأطفال آمن وضروري للبلدان التي يشكل فيها المرض نسبة مئة حالة من مليون شخص، كما هو الحال في المملكة، ولا يسع الحديث لذكر سبب استيطان المرض في المملكة، مشيرًا إلى أن الأعراض الجانبية للتطعيم خفيفة ومقبولة للطفل السليم، أما الأعراض الشديدة فهي تصيب الأطفال ذوي الضعف في المناعة الأولية أو المناعة المكتسبة.

وأكد وكيل جامعة دار العلوم للتخصصات الصحية، أن نسبة مرض الدرن قليلة في الأطفال بالمملكة، أن أطباء الأطفال يتحرزون من إعطاء التطعيم للطفل إلا بعد السؤال عما إذا كان في العائلة أي طفل يعاني من إشكال في المناعة، متابعًا أن التطعيم ضد الدرن مهم لعدم وجود لقاح بديل عن ميكروب الدرن المضعف، مبشرًا بقدوم تطعيم لا يحتوي على ميكروب الدرن نفسه بل على أجزاء ميتة من الميكروب.