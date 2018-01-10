” مكاني ” تطرح تذاكر لقاء الأهلي والباطن

ماجد محمد(صدى):

طرحت منصة ” مكاني ” المخصصة لبيع تذاكر المباريات ، تذاكر لقاء الأهلي والباطن الذي يقام يوم الجمعة المقبلة ، في منافسات الجولة السابعة عشر من دوري المحترفين ، في استاد الملك عبدالله بجدة .

وحذرت ” مكاني ” الجماهير قائلة ” الدوران الأول والثالث مخصصين للرجال ، والدور الخامس سيخصص للعوائل ، ولن يكون هناك استبدال للتذاكر أو استرجاع لمبالغ التذاكر في حال تم الشراء في غير الأماكن المخصصة لكل فئة ” .

وأوضحت ” مكاني ” خطوات الشراء ، حيث أضافت المنصة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” خريطة توضيحية لاستاد الملك عبدالله لاختيار المقاعد ، قائلة ” الدور الأول : المربعات من 101 إلى 136 .. الدور الثالث : المربعات من 301 إلى 345 ..الدور الخامس :المربعات من 501 إلى 548 عائلات ” .