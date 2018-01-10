3 نصائح هامة للمسافرين لاستخدام التجوال المحلي بأقل تكلفة

نايف السالم(صدى):

نصحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم الأربعاء، المسافرين خارج المملكة، بكيفية الاستفادة من خدمات التجوال الدولي بأقل تكلفة ممكنة.

وقالت الهيئة إنه يجب على المسافرين التواصل مع مقدم الخدمة للتأكد من تفعيل خدمة التجوال الدولي، والتعرف على الباقات الدولية المتاحة ودراسة شراء باقة دولية لـلبيانات، وهو ما قد يخفّض من التكلفة.

وطالبت الهيئة المسافرين بالاطلاع على أسعار استخدام الخدمة لدى كل مشغل دولي في الدولة التي ينوون زيارتها بالتواصل مع مقدم الخدمة الخاص بهم أو من خلال موقعه الإلكتروني.