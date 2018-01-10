” خالد الهيل ” يصف لقاء وزير الخارجية القطري بـ ” الأحمق “

طلال الضوي(صدى):

وصف خالد الهيل، المتحدث باسم المعارضة القطرية، لقاء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن ، في برنامج ” الحقيقة ” المذاع على التليفزيون القطري، بالأحمق، وأنه غير منظم، وتبريراته غير منطقيه، فضلاً عن أن لغة الجسد أظهرت عدم صدق كلامه-بحسب قوله-.

وأضاف ” الهيل ” ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” عموما كما عودنا بتثبيت التهم على قطر ثبت لنا وزير الخارجية القطري اليوم حقيقة اختلاف الدول المقاطعه مع نظام قطر من قبل الازمه فيما يختص بالشأن الإيراني الامر الذي أنكره إعلام الحمدين ” .