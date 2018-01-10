صحة الرياض تنفذ فعالية ترفيهيه لمنسوبي ومنسوبات القطاع الصحي بالخرج

سعيد العجل(صدى):

برعاية مدير مستشفى الملك خالد بالخرج الاستاذ فهد الممخور نفذ مركز صحي السيح فعالية ترفيهيه عبارة عن خيمة شتوية لمنسوبي ومنسوبات المنشأت الصحية في محافظة الخرج بحضور مدير ادارة التواصل الداخلي بالشؤون الصحية بمنطقة الرياض الاستاذ فارس البقمي .

وشهدت الفعاليات التي اقيمت في مركز صحي السيح برنامج ترفيهي عبارة عن خيمة شتوية جمعت الموظفين في اجواء تساهم في تعزيز الاتصال المباشر بين الموظفين وتفعيل جانب الترفيه التي تعود عليهم بالتألف والمحبة .

يذكر أن ادارة التواصل بصحة الرياض تنفذ مبادرات من خلال فعاليات والانشطة الترفيهيه بين منسوبيها مثل الرحلات والتجمعات العائلية التي تهدف لتعزيز التواصل بين منسوبي ومنسوبات المنشأت الصحية بمنطقة الرياض .