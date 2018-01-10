الفيفا تهنأ محمد السهلاوي بعيد ميلاده الـ 31

نواف السالم(صدى):

هنأ الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” ، نجم المنتخب الوطني والفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، محمد السهلاوي، بمناسبة عيد ميلاده، الواحد والثلاثون.

وقال الاتحاد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” نجم المنتخب الوطني ونادي النصر محمد السهلاوي يتم اليوم 31 عامًا، تمنياتنا لك بدوام النجاح وعيد ميلاد سعيد ” .

وتألق محمد السهلاوي خلال منافسات العام الماضي سواء مع المنتخب الوطني أو نادي النصر، حيث أنه قاد الأخضر للتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2018، وبات الهداف التاريخي للفريق الوطني في تصفيات المونديال.