” الأمر بالمعروف ” تطيح بمقيم ابتز آخر بصور أخته للحصول على المال

نايف السالم(صدى):

ساهمت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحائل قازي التميمي، بالتعاون مع شرطة منطقة حائل ، في القبض على متورط في ارتكاب جريمة ابتزاز.

وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بفرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحائل قازي التميمي، اليوم الأربعاء، أنه بالتعاون مع شرطة منطقة حائل، تم القبض على المتهم، وهو مقيم، بعدما وردت بلاغات بشأن ابتزازه لمقيم آخر من جنسيته بصور شقيقته.

وأضاف التميمي، أن المبتز كان يهدف من جريمة الابتزاز إلى الحصول على مبالغ مالية، مؤكداً أن الشرطة أحالته بعد التحقيق إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات المعتادة.