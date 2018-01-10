بالفيديو.. استغلال إحدى مشاهير ” سناب شات ” حملة تبرعات لتأثيث منزل أحد أقاربها
كشف مسئول في محل أثاث شهير، عبر مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن إحدى مشهورات ” سناب شات ” ، بعدما ادعت أنها تقوم بعمل تطوعي، لتأثيث بيت عائلة فقيرة، أتضح أنه منزل أحد أقاربها.
واستنكر رواد التواصل الاجتماعي، هذا الفعل، فيما قال آخرون إن ” بعض مشاهير تطبيق ” سناب شات ” ، أصبحوا أعداءً للمجتمع، لذلك نحتاج لوقفه صادقة مع حملة مقاطعتهم ” ، كاشفين أن السيدة المذكورة، أعلنت عن المشروع منذ أشهر عدة، وكل شركات البناء فزعوا لها مجانًا، من أساسات البناء إلى تأثيث البيت حتى الحديقة، وهي كل فترة تعلن، إلا أنّها أبدًا لم تقل إن المستفيدين من أقاربها، مشدين على أنَّه ” كان الأولى أن تتكفل هي بالتكاليف، إلا أنّها خدعت جميع متابعيها ” .
وتتواصل حملة مقاطعة مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما عقب اكتشاف الكثير من السلبيات في تصرفاهم، إلا أنَ أحدًا لم يتوقّع أن تتورط إحداهن، في شبهة نصب واحتيال، بعدما نظّمت حملة تبرعات، ليتّضح أن المستفيد منها هو أحد أقاربها- بحسب ما أشاروا رواد التواصل-.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 41244 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب ايش المانع ؟؟
.. دامك تصدقت على ضعيف ، معدم سواءاً من اقاربها او بعايدها ،، ايش تفرق ؟؟
.. اتركوا عنكم التعجرف ، إذا انت متحسف على مادفعت او تكون اعلنت التبرع فقط للدعايه ،ثم جبيت ،،
,, فاالداعيه حصلت عليها وانسحب ياجبان بسكات ولا تكثر البربره ,,
,, ولا تشكك باالناس اللي تبرعوا ولم يفهموا غايتك من الشوشره ,,
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 456 ] نشر منذ 2 ساعتين
للأسف الطيبه عندنا وصلت إلى حد الغباء..
هذي زي حال عمال النظافه يشحد بوظيفته..