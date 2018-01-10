بالفيديو.. استغلال إحدى مشاهير ” سناب شات ” حملة تبرعات لتأثيث منزل أحد أقاربها

نورة الشهري (صدى):

كشف مسئول في محل أثاث شهير، عبر مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن إحدى مشهورات ” سناب شات ” ، بعدما ادعت أنها تقوم بعمل تطوعي، لتأثيث بيت عائلة فقيرة، أتضح أنه منزل أحد أقاربها.

واستنكر رواد التواصل الاجتماعي، هذا الفعل، فيما قال آخرون إن ” بعض مشاهير تطبيق ” سناب شات ” ، أصبحوا أعداءً للمجتمع، لذلك نحتاج لوقفه صادقة مع حملة مقاطعتهم ” ، كاشفين أن السيدة المذكورة، أعلنت عن المشروع منذ أشهر عدة، وكل شركات البناء فزعوا لها مجانًا، من أساسات البناء إلى تأثيث البيت حتى الحديقة، وهي كل فترة تعلن، إلا أنّها أبدًا لم تقل إن المستفيدين من أقاربها، مشدين على أنَّه ” كان الأولى أن تتكفل هي بالتكاليف، إلا أنّها خدعت جميع متابعيها ” .

وتتواصل حملة مقاطعة مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما عقب اكتشاف الكثير من السلبيات في تصرفاهم، إلا أنَ أحدًا لم يتوقّع أن تتورط إحداهن، في شبهة نصب واحتيال، بعدما نظّمت حملة تبرعات، ليتّضح أن المستفيد منها هو أحد أقاربها- بحسب ما أشاروا رواد التواصل-.