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ضبط سفينة محملة بالمتفجرات من تركيا إلى ليبيا

ضبط سفينة محملة بالمتفجرات من تركيا إلى ليبيا
أنقرة(صدى):

نجحت قوات خفر السواحل اليونانية في ضبط سفينة محملة بمواد تستخدم في تصنيع المتفجرات ، حيث كانت في طريقها إلى ليبيا اليوم الأربعاء .

ووفقًا لوسائل إعلام أجنبية ، فقد أوضحت بوليصة شحن السفينة التي ترفع علم تنزانيا ، أنها أخذت الحمولة من ميناء مرسين وميناء الإسكندرونة ، لتحدد وجهتها إلى جيبوتي وعمان .

ورصدت القوات السفينة قرب جزيرة كرين يوم السبت الماضي ، حيث عثرت السلطات على 29 حاوية بها مواد نترات الأمونيوم وأجهزة تفجير غير كهربائية ، بالإضافة إلى 11 خزانًا فارغًا لغاز البترول المسال .

ومن جانبها ، ألقت قوات خفر السواحل القبض على ركاب السفينة ، ليمثلوا أمام الادعاء يوم الخميس المقبل .


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