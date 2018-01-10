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إعلان الهلال الدعائي يثير انتقاد مسؤول بـ ” التجارة “

إعلان الهلال الدعائي يثير انتقاد مسؤول بـ ” التجارة “
ماجد محمد(صدى):

وجه عبدالملك الحوشان مدير الإعلام الجديد بوزارة التجارة والاستثمار ، انتقادًا شديدًا لأحد الإعلانات الدعائية التي نشرها نادي الهلال عبر صفحته الرسمية على ” تويتر ” ، حيث تناول صورة لعائلة سعودية .

وعلق ” الحوشان ” على الإعلان الدعائي قائلًا ” عيب والله بمستوى الهلال تكون مخرجاته كذا ، وش صورة السعوديين هذي ، واضح الشركة أجنبية وإلا سعودي تمشي عليه مثل هالصورة ” .

وكان الحساب الرسمي لنادي الهلال قد نشر صورة ترويجية لبرنامج الولاء التابع للنادي تحت مسمى ” موج الهلال ” ، لأب وأم وطفل لا تعبر عن الشخصية الحقيقية للمواطن في المجتمع الخليجي .

 


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