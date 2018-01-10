بالصور.. أمير منطقة عسير يدشن مشاريع تنموية بمحافظة محايل

محمد بن طحيطح(صدى):

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ، مساء اليوم عدداً من المشاريع التنموية بمحافظة محايل ، كما افتتح سموه مهرجان ” محايل أدفا 1439 هـ ” .

وفور وصول سموه إلى مقر الحفل بمركز الأمير نايف بن عبدالعزيز الحضاري بدأ الحفل الخطابي بآيات من الذكر الحكيم ، عقب ذلك ألقيت كلمة الأهالي قدمها نيابة عنهم سليمان بن محمد بن محي الدين آل مخالد عبر فيها عن عميق شكره وتقديره لسمو أمير منطقة عسير على مايبذله من جهود جبارة لمتابعة مشاريع المنطقة وتلمس احتياجات المواطنين ، مشيراً إلى أن محافظة محايل والمراكز التابعة لها شهدت نهضة تنموية شاملة كسائر مناطق ومحافظات المملكة .

كما دشن سمو أمير منطقة عسير عدد من المشاريع التنموية شملت تطوير الواجهة البحرية بمركز سعيدة الصوالحة كمرحلة أولى مشتملة على مسطحات خضراء ومظلات ومواقف سيارات وجلسات بحرية ومواقع استثمارية ، ومشروع تطوير مطل جبل المقيصرة المطل على المحافظة اشتمل على جلسات عائلية ومسطحات خضراء وسارية لعلم المملكة ، كما افتتاح سوق الفواكه والخضار الجديد بالمحافظة والذي يحتوي على 116 محل بمساحات مختلفة موزعة على سبعة مباني ومواقف للسيارات وحراج لبيع الخضروات المحلية .

كما افتتح سموه مبنى المجلس البلدي بقنا والملاعب والحدائق ، ودشن سمو أمير عسير عقبة وقره ، والمركز الحضاري ببحر أبو سكينة بتكلفة اجمالية بلغت 13 مليون ريال، و مبنى المجلس البلدي ببحر أبو سكينة بتكلفة بلغت 2 مليون ريال وبمساحة 1300 متر مربع على مساحة تقدر ب 120 ألف متر مربع ومسرح و حديقة الطفل بتكلفة مليون و450 ألف ريال على مساحة 75 ألف متر مربع .

ودشن سمو أمير المنطقة مكتب خدمات البلدية بمركز خيم بتكلفة مليون و نصف ريال كما دشن مشاريع كهربائية بقيمة إجمالية بلغت 564 مليون، وتم تدشين مشروع صيانة وتأهيل سجن المحافظة بمبلغ تجاوز 11 مليون ريال وتسلم سموه تقريراً للقطاع الصحي بالمحافظة .

عقب ذلك افتتح سموه شارع الوفاء وتجول في الأقسام التابعة له حيث احتوى على فرع جامعة الملك خالد , والشؤون الصحية بمنطقة عسير ، وفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، وإدارة تعليم المحافظة ، والإدارة العامة للزراعة ، ومهرجان العسل الأول ، ومعرض التصوير الفوتوغرافي ، ومعرض الأسر المنتجة ، ونادي ومدرسة الطيران الرياضي ، ومعرض تراث الجالية السودانية، ودشن سموه قسم قسطرة القلب بمستشفى محايل الأهلي ، كما افتتح سمو الأمير فيصل بن خالد فعاليات مهرجان التسوق بالحيلة .

ثم بدأ الحفل الخطابي المعهد بهذه المناسبة بكلمة لوكيل محافظة محايل علي بن إبراهيم فلقي قدم خلالها شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولسمو الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ، على مايولونه من حرص اهتمام وتوجيهات دائمة على توفير كل سبل الراحة للمواطن وخدمته ،وتابع فلقي في كلمته قائلا : ” تغمرنا البهجة والسرور بقدوم سموكم الكريم راعيا وداعما وموجهنا ،فهاهي محافظة محايل قد اكتست هذه الليلة حلة الجمال وديباج البهاء بهذه الزيارة الميمونة من سموكم الكريم وارتسمت مشاعر البهجة على محيا الجميع هنا في محافظة محايل ” حسناء عسير ” منذ اللحظات الأولى التي علموا فيها بهذه الزيارة الكريمة التي ألبستنا جميعا بردة الفخر والاعتزاز ” ، مقدماً شكره لسمو أمير منطقة عسير على رعايتة لمهرجان محايل أدفأ غي نسخته الحادي عشر ورعاية مهرجان العسل الأول بالمحافظة وافتتاح عدد من المشاريع التنموية .

وفي نهاية الحفل شاهد سموه والحضور أوبريت فني بعنوان ” الراية والأرض ” من كلمات الشاعر أحمد المنجحي وألحان وغناء الفنان عبدالله القرني .