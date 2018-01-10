الصندوق العقاري: يجب تحديث البيانات للحصول على التمويل

علي القحطاني(صدى):

أكد الصندوق العقاري، اليوم الأربعاء، على ضرورة تحديث البيانات للحصول على التمويل.

وقال الصندوق العقاري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” ، إنه لو كنت تنتظر دورك ولم يأتِ بعدُ فيجب تحديث البيانات؛ لأنه لو لم تُحدثها فلن يأتي عليك الدور.

وبدأ صندوق التنمية العقارية، العمل بأحد المسارات الجديدة لبرامج التمويل المدعوم والمتمثل في تحويل القرض القائم إلى تمويل مدعوم، وهو دعم يقدم للمستفيدين المسجلين في قوائم الصندوق، والحاصلين على تمويل عقاري قائم لدى جهات التمويل المشاركة- ولا يزالون مستمرين في السداد.