الهيئة العامة للمواصفات تستقبل طلبات لإدخال السيارت الكهربائية إلى الأسواق

عادل الحربي(صدى):

واستقبلت الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس طلبات لإدخال السيارات الكهربائية إلى الأسواق المحلية واعتماد شهاداتها الخاصة، وذلك بعد إقرار اللائحة الفنية للمركبات الكهربائية نهاية الأسبوع الماضي.

وقال المهندس سعود العسكر نائب محافظ الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس : إن مجلس الإدارة أقر الموافقة على اللائحة الفنية للمركبات الكهربائية المشاركة فيها جميع الجهات الحكومية المعنية وممثلون للقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن اللائحة تم تعميمها للأجهزة الحكومية بهذه المواصفات التي ستنفذ على المركبات الكهربائية في السوق.