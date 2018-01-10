مقتل وإصابة 56 عنصرًا من ميليشيات الحوثي بجبهة الساحل الغربي

فهمي محمد(صدى):

لقي 26 عنصرًا من ميليشيات الحوثي مصرعهم وأصيب أكثر من 30 آخرين في مواجهات مع قوات الجيش اليمني وغارات التحالف العربي بجبهات الساحل الغربي.

وأكدت مصادر صحفية، اليوم الأربعاء، أن قوات الشرعية اليمنية حققت تقدمًا في جبهات عدة بدعم من التحالف العربي في محافظ البيضاء وجبهة الساحل الغربي.

كان التحالف العربي، قد أكد أن الميليشيات الحوثية تواصل إطلاق الصواريخ على المناطق الآمنة المأهولة بالسكان ، كما تقوم بتدريب عناصر على استهداف السفن وتهديد حركة الملاحة.