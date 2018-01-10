” الخلف ” : التعادل الإيجابي مع الأردن مرضي للفريق

ماجد محمد(صدى):

أكد لاعب المنتخب الوطني الأولمبي أسامة الخلف ، إن التعادل الإيجابي مع فريق لديه دفاع قوي مثل الأردن يعد مرضيًا بالنسبة للاعبين ، على الرغم من كون الهدف جاء متأخرًا .

وأشار ” الخلف ” إلى أن بداية المباراة كانت هناك حالة من التشتت وعدم التركيز تسيطر على اللاعبين مما ساعد الأردن على تسديد الهدف الأول ، موضحًا أن هذا الهدف لم يهز من ثقة اللاعبين في أنفسهم حيث عادوا بقوة وحماس في الشوط الثاني .

ولفت لاعب الأخضر إلى أن المنتخب الوطني قادر على التأهل في كأس آسيا ، حيث يستعد لخوض منافساته مع المنتخب العراقي والماليزي خلال الفترة المقبلة ، مؤكدًا أنه سيحقق انتصارات كبيرة بفضل دعم الجماهير .